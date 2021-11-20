Beşiktaş Alanya deplasmanında yine kayıp

Süper Lig’in 13. haftasında Alanyaspor’a konuk olan Beşiktaş sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Zirve yolunda ağır bir yara daha alan siyah-beyazlı ekip bir maçı eksik olan lider Trabzonspor’un 10 puan gerisinde kaldı.

Fotoğraf: Diken

Beşiktaş, Alanya karşısında aldığı mağlubiyetle 2012 yılından beri ligde ilk kez üst üste üç mağlubiyet almış oldu.

Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor’a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Babacar ve 90+4. dakikada Diedhiou kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş 20 puanda kalırken, Bülent Korkmaz yönetiminde iyi bir performans sergileyen Aytemiz Alanyaspor puanını 24 yaparak maç fazlasıyla üçüncü sıraya çıktı.