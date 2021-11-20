Beşiktaş Alanya deplasmanında yine kayıp

Süper Lig’in 13. haftasında Alanyaspor’a konuk olan Beşiktaş sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Zirve yolunda ağır bir yara daha alan siyah-beyazlı ekip bir maçı eksik olan lider Trabzonspor’un 10 puan gerisinde kaldı.
Beşiktaş, Alanya karşısında aldığı mağlubiyetle 2012 yılından beri ligde ilk kez üst üste üç mağlubiyet almış oldu.
Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor’a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Babacar ve 90+4. dakikada Diedhiou kaydetti.
Bu sonuçla Beşiktaş 20 puanda kalırken, Bülent Korkmaz yönetiminde iyi bir performans sergileyen Aytemiz Alanyaspor puanını 24 yaparak maç fazlasıyla üçüncü sıraya çıktı.