Beş yıllık bilanço: 15 Temmuz’dan bugüne ‘FETÖ’ye 136 bin operasyon

15 Temmuz darbe girişiminin ardında ‘FETÖ’ye yönelik yaklaşık 136 bin operasyon yapıldı.

15 Temmuz gecesi binlerce kişi sokağa çıkarak darbecilere direnmişti. (Fotoğraf: AA)

Manisa’daki komanda temel kursu mezuniyet töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası yapılan operasyonların bilançosunu açıkladı.

Buna göre darbe girişimi sonrası ‘FETÖ’ye yönelik 135 bin 916 operasyon gerçekleştirilirken, 312 bin 121 gözaltı yapıldı.

Soylu, aynı dönemde 1523 IŞİD’linin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, “2021 yılı içinde 97 PKK eylemini, üç DEAŞ eylemini, bir tane de aşırı sol terör örgütü eylemini oluşmadan, kimsenin canı yanmadan engelledik” dedi.