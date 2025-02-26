Kar yağışı nedeniyle yedi ilde okullar tatil.
Valilik ve kaymakamlıkların açıklamasına göre okulların 27 Şubat’ta tatil olduğu yerler şöyle:
- Rize
- Artvin: Yusufeli ilçesi hariç diğer tüm ilçeler
- Kastamonu: Küre
- Ardahan: Hanak, Damal ve Posof
- Van: Özalp ve Saray
- Giresun: Çanakçı
- Ordu: Akkuş, Çaybaşı, Gölköy ve Gürgentepe. Şehirde ayrıca Altınordu, Fatsa, Gülyalı, İkizce, Ulubey, Perşembe ve Ünye ilçesinde bazı okullar tatil.
Giresun’da da Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde belde ve köy okulları tatil.