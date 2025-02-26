Kar yağışı nedeniyle yedi ilde okullar tatil.

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Valilik ve kaymakamlıkların açıklamasına göre okulların 27 Şubat’ta tatil olduğu yerler şöyle:

Rize

Artvin: Yusufeli ilçesi hariç diğer tüm ilçeler

Kastamonu: Küre

Ardahan: Hanak, Damal ve Posof

Van: Özalp ve Saray

Giresun: Çanakçı

Ordu: Akkuş, Çaybaşı, Gölköy ve Gürgentepe. Şehirde ayrıca Altınordu, Fatsa, Gülyalı, İkizce, Ulubey, Perşembe ve Ünye ilçesinde bazı okullar tatil.

Giresun’da da Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde belde ve köy okulları tatil.