Beş çocuğunu öldüren kadın 16 yıl sonra ötanaziyle hayatına son verdi

Belçika’nın Nivelles kasabasında 16 yıl önce beş çocuğunu öldüren Geneviève Lhermitte adlı kadın, ‘psikolojik acılar’ nedeniyle ötanazi hakkını kullanarak hayatına son verdi.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre hastalığının ilerlemesi üzerine Charleroi’deki Leonardo da Vinci Hastanesi’ne kaldırılan 56 yaşındaki Lhermitte, ‘dayanılmaz psikolojik acılar’ nedeniyle ötanazi talebinde bulundu. Talebin uygun bulunması üzerine 28 Şubat Salı günü ötanazi yoluyla Lhermitte’nin hayatı sonlandırıldı.

Ne olmuştu?

Lhermitte, 28 Şubat 2007’de Fas’ta bulunduğu sırada çocukları 15 yaşındaki Yasmina , 12 yaşındaki Nora, 10 yaşındaki Miryam, yedi yaşındaki Mina ve üç yaşındaki Mehdi’yi teker teker öldürdü.

Soruşturma sırasında Lhermitte’nin doğum sonrası depresyon nedeniyle birkaç kez intihara teşebbüs ettiği ortaya çıktı.

Mahkeme kararıyla yapılan psikiyatrik inceleme sonunda Belçikalı kadının ‘ciddi bir zihinsel bozukluk içerisinde olduğu ve eylemlerini kontrol edemediği’ sonucuna varıldı.

Ancak duruşma jürisi bu görüşe katılmadı ve Lhermitte’nin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Yaklaşık 12 yıl cezaevinde kalan Lhermitte, 2019 yılında yapılan psikiyatrik incelemenin ardından, kapalı bir klinikte tedavi edilmesi koşuluyla tahliye edildi.