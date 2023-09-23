Berkant Gültekin: Üstünde tepinilen sadece bir video ama esas hikâye kamera arkasında

Her ne kadar eylemi yapan genç, sosyal medyada tepkilerin odağına konulsa da meselenin onun şahsını aşan bir boyutu var. Ülkede nesillerin düşünce kalıpları ve değer yargıları, yıllardır gerici değerlerle kuşatılan eğitim sistemi üzerinden yavaş yavaş dönüştürüldü. Kendi eğiticilerini eğiten ve öğretmen olarak kadrolaştıran sistem, son yıllarda üretim bandından sağladığı verimliliği artırmaya başladı. Toplum ise olan biteni belirli “şok” dalgalarıyla algılıyor. Sosyal medyada yayılan malum görüntüler de böyle bir “şok” etkisi yarattı. Eğitim sisteminin ve kültürel erozyonun mağduru olan, ne yazık ki yavaş yavaş karanlığın taşıyıcı sütunlarına evrilmeye başlayan gençler, grup içi “eğlenceleriyle” halkı bir kez daha “şok”ladı. Üstünde tepinilen sadece bir video ama esas hikâye kamera arkasında dönüyor. İşte “sistem” dediğimiz şey de tam olarak bu. Servisi sistem yapıyor, smacı birey vuruyor.
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