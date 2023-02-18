Berkant Gültekin: Ülkeye faydası olmayanların mide bulandırıcı şovu

Ülkeye faydası olmayanların mide bulandırıcı şovu, adaletsiz sistemde servetin kimlerin elinde toplandığını bir kez daha hatırlattı. Eğer görünmeyecekse, bilinmeyecekse ve üzerinden prim yapılamayacaksa kimseye 5 kuruş vermeyecek olan zihniyete, bu yaldızlı platformu kuran da devletin ta kendisi… Depremin ardından muhalefetin faaliyetlerini görünmez kılmak için elinden geleni yapan, hatta “Siz kimsiniz” diye tehdit eden iktidar aklı, kendi kontrolündeki kamu kurumlarına ve özel şirketlere kocaman bir reklam sahnesi hazırlayarak bir seferberlik faaliyetinin ahlaken nasıl çürütülebileceğini göstermiş oldu.

Berkant Gültekin’in yazısı