Berkant Gültekin: Ülkeye faydası olmayanların mide bulandırıcı şovu

Ülkeye faydası olmayanların mide bulandırıcı şovu, adaletsiz sistemde servetin kimlerin elinde toplandığını bir kez daha hatırlattı. Eğer görünmeyecekse, bilinmeyecekse ve üzerinden prim yapılamayacaksa kimseye 5 kuruş vermeyecek olan zihniyete, bu yaldızlı platformu kuran da devletin ta kendisi… Depremin ardından muhalefetin faaliyetlerini görünmez kılmak için elinden geleni yapan, hatta “Siz kimsiniz” diye tehdit eden iktidar aklı, kendi kontrolündeki kamu kurumlarına ve özel şirketlere kocaman bir reklam sahnesi hazırlayarak bir seferberlik faaliyetinin ahlaken nasıl çürütülebileceğini göstermiş oldu.
SON HABERLER
İmamoğlu, İstanbullulara seslendi: Riskli yapıları taramamıza izin verin
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara “Riskli yapıları taramamıza izin verin” çağrısında bulundu.
Güzel Ülkem, Üzen Ülkem: Türkün Ateşle İmtihanı, Yaban, Ölmeye Yatmak
Bu günlerin son bulacağına inanmak, inanmanın ötesinde, iliklerine kadar bundan emin olmak, nasıl bir inanç ve adanmışlıkla mümkün olabilir? Zeynep Karaarslan Başaran, bu sorunun yanıtını Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki Türk edebiyatında arıyor.
EPDK’dan deprem bölgesinde OHAL kararları
OHAL kararı alınan illerdeki elektrik ve doğalgaz tüketicilerinden, tüm dağıtım bölgelerinde güvence bedeli alınmayacak.
Hisse geri alımları: Borsaya giren para 200 katına çıkabilir
Borsa İstanbul’da hisse geri alımı planlayan şirketler, bu iş için ayırdıkları bütçenin şimdilik sadece binde 5’ini kullandı.
Diyanet ‘depremzede evlatlık’ açıklamasının arkasında
Diyanet, ‘evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli olmadığına’ dair bir görüşü paylaştığı açıklamasını savundu.
Menajeri duyurdu: Christian Atsu hayatını kaybetti
Hataysporlu Christian Atsu’nun menajeri Murat Uzunmehmet, Ganalı futbolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Deprem enkazı maden çukurlarına atılabilir
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ortaya çıkan enkazın boş maden çukurlarına atılması planlanıyor.
Bakan Koca’ya göre deprem bölgesinde salgın hastalık riski ‘şu anda’ yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde salgın hastalık riskinin ‘şu anda olmadığını’ söyledi.
Deprem bölgesinde hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, afet bölgesine yönelik bugünkü hava durumu tahminlerini yayınladı.
Meksika’da depremzedeler için yardım seferberliği
Meksika halkı, Türkiye’deki depremzedeler için 140 ton yardım malzemesi gönderdi.