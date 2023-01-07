Berkant Gültekin: Sorun, Sinan Ateş’in birilerince ‘makbul’ görülmemesiydi

MHP’den İYİ Parti’ye geçen birçok isim vardı ve hiçbiri bu boyuttaki bir saldırının muhatabı olmamıştı. Sorun İYİ Parti değildi. Yukarıda anlatmaya çalıştığımız gibi ne Sinan Ateş’in ne de Çağrı Ünel’in İYİ Parti’ye katılma niyeti vardı. İkisi de bu siyasete açıktan eleştiriler yöneltmişti. Şu an cezaevinde olan Ünel’in Aralık 2021 tarihli Facebook paylaşımında, İYİ Parti’ye geçen bir ülkücüye CHP’lilerle yakınlık kurduğu için yaptığı sert eleştiriler okunuyor. Sorun en temelde, siyasete MHP’de devam eden biri olarak Sinan Ateş’in birilerince “makbul” görünmemesi ve “tehlike/rakip” olarak kodlanmasıydı. Amaç öldürmek miydi, uyarmak mıydı? Bunu henüz bilmiyoruz.

Sinan Ateş cinayetinin ardından açıklama beklenenlerin suskunluğu aslında çok şey söylüyor. Gerçeğin, sessizliğin orta yerindeki çığlığı ise duymak istemeyenlerin bile kulaklarını çınlatıyor.

Berkant Gültekin’in yazısı