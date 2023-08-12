Berkant Gültekin: Sadece Disney örneği bile yetiyor

Bugün Disney’e karşı mangalda kül bırakmayan iktidara sormak lazım; devletin kanalında Ertuğrul Gazi’den Abdülhamid’e, Osman Gazi’den Barbaros Hayreddin’e, Yunus Emre’den Melikşah’a dizisi yapılmayan tarihsel figür kalmadı. Madem bu kadar çok önemsiyordunuz da neden kısacak bir süreci anlatan “Ya İstiklal Ya Ölüm” dışında kapsamlı bir Atatürk dizisi çekmediniz? Bu bir talep değil, çelişkiyi göstermesi açısından bir örnek. Cevabı da apaçık ortada. Atatürk’ü ulusal kahraman olarak görmüyorlar. Tarihsel gerçekleri çarpıtarak kendi kafalarındaki Atatürk’ü anlatan bir dizi/film yapmaya ise cesaret edemiyorlar.

Türkiye yine akıl almaz bir süreç yaşıyor. Varoluş nedeni Atatürk ve Cumhuriyet karşıtlığı olan siyasal İslam, şimdi de bir stüdyonun Atatürk dizisiyle ilgili kararı üzerinden siyasete yön veriyor. 21 yıllık iktidarında başta Atatürk’e, mücadele arkadaşlarına ve Cumhuriyet’in temel değerlerine demediğini bırakmayan, her hamlesiyle çağdaşlaşmanın altını oyan AKP iktidarı, Atatürk’ün anısına çok değer veriyormuş gibi bir anda yeri göğü inletiyor. Ülkenin ideolojisiz muhalefeti de kendi söylem ve perspektifiyle vermesi gereken tepkiyi, iktidarın kurduğu konsept üzerinden vermeye çalışıyor; kurnazca örgütlenen bu sürecin potansiyel sonuçlarını düşünemiyor.

Sadece Disney örneği bile tarihsel ömrünü tamamlamış, ülkeyi verdiği kararlarla bataklığa saplamış bir siyasi geleneğin nasıl hâlâ iktidarda kalabildiğini açıklamaya yetiyor.

Berkant Gültekin’in yazısı