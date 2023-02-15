Berkant Gültekin: Muhalefetin yeni sınavı

Erdoğan sandıktan kaçmanın yolunu ararken muhalefetin seçim konusunda sağlam bir baraj kurması oldukça önemli. Erken seçimden sıyrılan AKP’nin bu felaketin atmosferinden ve halkın öfkesinden de sıyrılarak yeniden enerji biriktirme hedefiyle atacağı adımların önüne geçmek, muhalefetin yeni sınavı olacak. Çoktan istifa etmesi gerekenler, değil bir sene, bir saniye bile fazladan koltuklarında oturmamalı.

Berkant Gültekin’in yazısı