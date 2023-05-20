Berkant Gültekin: Evet mi, hayır mı?

Tek adam yönetimine, keyfiyete, kayırmacılığa, torpile, hukuksuzluğa, demokrasi kıyımına, özgürlüklerin yok edilmesine, laikliğin tasfiyesine, kadın düşmanlığına, yolsuzluklara, yoksulluğa, işsizliğe, emeğin ucuzlamasına, borçlu yaşamaya, beşli çetelere, yasal soygunlara, TL’nin değersizleşmesine, geleceksizleşmeye, liyakatsizliğe, partizan kadrolaşmaya, baskıya, gerilime, kutuplaşmaya ve bilim dışılığa evet mi, hayır mı? Mesele bu kadar açık ve net.
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Halka arzlarda ‘tavan tavan’ formülü artık işlemiyor
Borsa İstanbul’da halka arz edilen şirket hisselerinin beş ila 10 defa tavan yapması formülü işlemiyor. Son dört halka arz tek tavan yapabildi.
Meteoroloji’den yedi bölgede sağanak uyarısı
Meteoroloji, 18 il için ‘sarı kod’lu, beş il için turuncu kodlu uyarı yaptı. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış veya toz taşımını bekleniyor.
Ukrayna’ya hava saldırıları devam ediyor
Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediği, tüm İHA’ların imha edildiği bildirildi.
Tesla, ABD’de yine indirime gitti
Elektrikli araç üreticisi Tesla, ABD’deki bazı modelleri için yeniden indirime gitti.
İtalya’daki selde ölenlerin sayısı 13’e yükseldi
İtalya’nın Emilia Romagna bölgesinde yoğun yağışların ardından meydana gelen selde ölenlerin sayısının 13’e çıktığı bildirildi.