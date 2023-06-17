Berkant Gültekin: Erdoğan’ın sözleri üzerine iyi düşünülmeli

“Seçimler neden kaybedildi?” sorusu doğru şekilde yanıtlanmazsa, değişim de gerçek manada bir değişim olmaz. Seçimden sonra Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sözleri üzerine iyi düşünülmeli. Erdoğan bunu sadece CHP liderini tiye almak, kendini tatmin etmek için yapmadı. Bir kişiyi itibarsızlaştırarak CHP’yi içi boş bir liderlik kavgasının içine sürüklemek istedi. Çünkü kendinden sonra bile siyasal İslamcı rejimin seri seçim zaferlerinin, vizyonu bulanıklaşmış, hikayesini şekillendirememiş, kitlesi TV başında pasifleştirilmiş ve sürekli kendine bir kurtarıcı arayan muhalefet ile elde edilebileceğini biliyor.

Berkant Gültekin’in yazısı