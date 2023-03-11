Berkant Gültekin: Erdoğan en istemediği sona doğru sürükleniyor

Siyasetin güncel dinamikleri, Erdoğan’ı en istemediği sona doğru sürüklüyor: Bay Kemal’e yenilmek. 2023 Türkiye’sinde potansiyel oy tabanı yüzde 60’a ulaşan Erdoğan değil, Bay Kemal. Mansur Yavaş’a, Meral Akşener’e ya da başka bir isme kaybetmek Erdoğan’ın siyasi kariyeri için yıkıcı bir son olmayabilirdi. Sağın ideologları da bunu “mahalle içinde gücün yer değiştirmesi” olarak yorumlayabilirdi. Ancak yıllardır iktidar aklı tarafından küçümsenen, halkın değerlerine yabancı olmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu’na yönelik teveccüh, sadece Erdoğan’ın değil sağın yıllardır anlattığı “toplumsal denklem” masalının da yenilmesi anlamına geliyor. Bu öyle bir ezberdi ki muhalefet sathındaki İYİ Parti’nin “kazanamayacak aday” söylemine bile dayanak oluşturuyordu.
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