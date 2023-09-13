Berkant Gültekin: CHP’de ‘değişim’ isim tartışmasının ötesine geçemiyor

İmamoğlu’nun ve CHP’de değişim isteyen tüm öznelerin taleplerini henüz ete kemiğe büründürememeleri onlar için en önemli sorun. CHP’nin değişmeye ihtiyacı olduğu kesin ama değişim isteyenlerin yol haritası henüz ortada yok. Bu nedenle konu isim tartışmasının ötesine geçemiyor.

CHP’de ne değişecek ve parti eskiye göre neyi farklı yapacak? Kılıçdaroğlu CHP’de birçok şeyi değiştirdi ama esas değişmesi gereken alışkanlıklara dokunmadı. Tabanı pasifleştiren, halkı siyasetin seyircisine, siyaseti de bir grup profesyonelin meşgalesine çeviren muhalefet tarzı Kılıçdaroğlu döneminde de CHP’nin tipik özelliğiydi. Sağı sağla yeneceğini sanan CHP, dönüştürücü olmaktansa sistemi mevcut dinamikleriyle revize etmeye talip oldu.

Değişim isteyenler bunları değiştirecek kadar ileri gitmeye niyetli mi yoksa değişmesi istenen sadece genel başkanlık kararlarının altındaki imza mı? Medya isimleri öne çıkarmayı, yorumcular siyasi profillere aşkın anlamlar yüklemeyi sevse de CHP’de değişimin yaratacağı siyasi potansiyelin hacmini, bizzat değişimin yönü ve derinliği belirleyecek.

Berkant Gültekin’in yazısı