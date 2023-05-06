Berkant Gültekin: AKP anti-emperyalizm konusunda suyu bulandırmaya çalışıyor

AKP iktidarının sözcüleri seçimlere bir hafta kala bağımsızlık ve anti-emperyalizm konusunda suyu bulandırmaya çalışıyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, 14 Mayıs için “darbe” ifadesini kullanarak Erdoğan’ın seçilmemesi durumunda Türkiye’nin bağımsızlığının tehlikeye gireceğini öne sürdü.

Geçmiş ayan beyan ortadayken Erdoğan ve ekibi şimdi kendi iktidarlarına “bağımsızlıkçılık” gömleği dikmeye çalışıyor. Emperyalizmin güncel ihtiyaçları Erdoğan’a yeşil ışık yakmıyor diye AKP iktidarının “anti-emperyalist” olarak nitelendirilebileceğini sanıyorlar.

Bağımsızlık mücadelesi, ideolojik bir duruş ve tarihsel bir perspektif gerektirir. Yönetiminizin 20. yılında prototip arabaları sokaklarda gezdirmekle, iki-üç gemiyi yüzdürmekle, dron uçurmak ya da “Eyy Amerika” diye bağırıp çağırmakla anti-emperyalist olamıyorsunuz.

Berkant Gültekin’in yazısı