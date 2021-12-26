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Yaramazlara biraz batar!

Bercan Tutar: Türkiye, ABD için Almanya gibi kolay lokma değil

Amerikan ve Asya medyasında Ukrayna’daki krizin kaderini Türk SİHA’larının belirleyeceği ve Rusların Donbass’taki Pantsir-S1 savunma sistemlerini Türk SİHA’larından korumak için kendi topraklarına geri çektiği yönünde haberlere sıkça yer verilmesi dikkat çekici. Son olarak National Interest dergisi Ruysa’nın da Türk SİHA’ları için sıraya girdiğini ileri sürdü.

SİHA’larımızın övülmesi kuşkusuz milli gururumuzu okşuyor. Fakat unutmamak lazım ki Türkiye, ABD için Almanya gibi kolay lokma değil. Özellikle son yıllarda birçok badire atlatan Türk-Rus ilişkileri Ukrayna krizinde ABD’nin yeni provokasyonlarını da başarıyla atlatacaktır.


Hatta ABD’nin merkez Avrupa’yı yanına çekmesi üzerine Rusya’nın Çin ve Türkiye ile olan ilişkileri daha da önem kazanacak ve daha da derinleşecektir.

Bercan Tutar’ın yazısı

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