Bercan Tutar: Rusya, küresel statükoda depreme yol açtı

Bu süreçte Rusya askeri olarak da kuşatıldı. Verilen sözlere rağmen Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Slovenya ve üç Baltık ülkesi NATO üyesi yapıldı. 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra bu kez Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’daki renkli devrimlerle Rusya üç koldan kuşatıldı. Putin buna ilk ültimatomunu 2007 Münih Güvenlik Konferansı’nda verdi. Artık Batı ile değil Avrasya ile yol alacağını ilan etti. 2008’de Gürcistan’a müdahale ederek ilk isyan fişeğini yaktı.

Son ve beşinci şok dalgası ABD ve Avrupa’nın 2014’te Ukrayna’da Rusya yanlısı lideri devirmesiyle geldi. Ukrayna’yı AB ve NATO üyesi yapma hamlesine karşı Rusya, Kırım’ı ilhak ederek yanıt verdi.

Ardından Şubat 2022’de Ukrayna’da ABD ile savaşa başlayan Rusya, küresel statükoda depreme yol açtı

Hâsılı kelam Batı’dan gelen her işgal girişiminden sonra yeni bir jeopolitik kimlikle hareket edip daha da büyüyen Rusya, şimdi de Büyük Avrasya siyasetiyle Ukrayna’dan saldırıya geçen ABD’nin tek süper güç hegemonyasını temellerinden sarsıyor.

Bercan Tutar’ın yazısı