Beraber uyuyan depremzede kardeşler ‘eşcinsel’ denilerek yurttan atıldı: Soruşturma başlatıldı

Depremzede kardeşler, Alanya’da kaldıkları Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi yurdunda beraber uyudular gerekçesiyle ‘eşcinsel’ denilerek atılmak istendi. İki kardeş 6 Şubat depremlerinde dört buçuk saat enkaz altında kaldı.

Baba, çocukların korktuğu için birlikte uyuduğunu söyledi. Antalya Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlattı.

6 Şubat depremlerinde Hatay’da göçük altında kalan 16 yaşındaki ikiz kardeşler, eğitimlerine devam edebilmek için kayıtlarını Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi’ne aldırmıştı.

Gazeteci Mustafa Dilek‘in aktardığına göre aynı yurtta kalan öğrencilerden birinin ‘birlikte uyuyorlar’ diyerek yönetime şikayet ettiği ikizler, rehber öğretmen tarafından çağrıldı. İddiaya göre rehber hocası çocukların durumunu analiz etmek yerine “Siz eşçinselsiniz” dedi.

Daha sonrada yurdun müdür yardımcısı çocuklarının babasını arayarak “Kızların eşçinsel, gel kayıtlarını al. Okulda ve yurtta kızları istemiyoruz” dedi.

Siciline işler diye tehdit ettiler

İddiaya göre 15 Aralık akşamı yurt yönetimi öğrencileri hiçbir gerekçe göstermeden yurttan atarken, baba yetkilileri dava edeceğini ve çocukların kaydını aldırmayacağını söyledi. Yaklaşık 40 gündür çocukların psikolojik baskı altında olduğunu aktaran baba katıldığı KRT yayınında şunları söyledi:

“Benim çocuklarım göçük altında kaldı, birlikte yatıyorlar. ‘Bunlar eşcinsel alın çocukları memlekete götürün dizinizin dibinde okusunlar’ dedi yurt müdürü. Ben bir babayım. Hatay’da kaç tane öğretmen var? Ben çocuklarımı okusunlar diye gönderdim, psikolojileri bozulsun diye değil. Bizi sürekli çocuklarınızın siciline işler diye tehdit ettiler. Hocam bana bir delil koyun alayım çocukları dedim. Ama ortada sadece bir öğrencinin şikayeti var. Benim çocuğum devletin çocuğu, atamazsınız dedim.”

Kardeşler avukatlarla görüştürülmüyor

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği de X hesabından, okul müdürünün kardeşlerin avukatlarla görüşmesine izin vermediğini duyurdu:

“Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi yönetimi ile görüşme sağladık. Müdürle yapılan görüşmede, çocukların durumuyla alakalı yapabileceğimiz bir şey yok, disipline sevkettik gibi sorumluluktan kaçan yanıtlar aldık. Avukatlarımız yurttan atılan çocukları görmek için ısrarla bekliyorlar. Çocuklarla görüşmeden binadan ayrılmayacaklar. Beklemedeyiz.”

Soruşturma başlatıldı

Antalya Valiliği konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.