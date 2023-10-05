Benzine art arda indirimler: 6 Ekim’de yenisi bekleniyor

LPG’ye gelen 69 kuruşluk zamdan sonra benzinin litre fiyatına 2 lira 10 kuruş indirim geldi. 6 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere ikinci indirim bekleniyor.

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27 Eylül’de benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 94 kuruşluk indirimden sonra, 3 Ekim Salı günü LPG grubuna 69 kuruş zam yapılmıştı.

BloombergHT’nin haberine göre 5 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 lira 10 kuruş indirim geldi. Bu indirimle, İstanbul’da benzinin litresi ortalama 36,71 liradan satılıyor.

Benzine 6 Ekim itibarıyla 1 lira 17 kuruşluk bir indirimin daha gelmesi bekleniyor.