Belçika’da marihuana satışının yasallaşması gündemde

Belçika Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Dermagne, ülkede marihuana satışına yönelik yasağın sonlandırılması ve satışın düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

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Belçika’nın L’avenir gazetesine konuşan Dermagne, marihuana konusunda bir reforma ihtiyaç duyulduğunu söyledi: “Belçika’da marihuananın meşru hale getirilmesini düşünmeliyiz. Marihuana kullanımı veya satışı nedeniyle insanlara dava açmak, tutuklamak, ceza vermek artık anlamsız. Son olarak Almanya’da olduğu gibi esrarı yasallaştırmalıyız ve satışını düzenlemeliyiz.”

Belçika’ya komşu ülkeler Almanya, Hollanda ve Lüksemburg’da marihuana tüketimi ve satışının yasak olmaktan çıkarıldığını hatırlatan Dermagne, önerisini şöyle savundu:

“Yargımızı ve polis kuvvetlerimizi marihuana için kullanmamızın artık anlamı yok. Daha ciddi ve toplum hayatına çok daha büyük etkileri olan suç şekilleri var. Polis ve yargımızı zararlı davranışları engellemek için kullanmaya odaklanalım.”

Dermagne, sadece marihuana satışının değil, üretiminin de devlet tarafından düzenlenmesi gerektiğini, bu sayede devletin gelir elde edebileceğini, bu gelirin polis ve yargı makamları için kullanılabileceğini ifade etti.

Son olarak Almanya’da Bakanlar Kurulu, marihuana kullanımının sınırlı yasallaşması konusunda Sağlık Bakanlığının hazırladığı yasa tasarısını 16 Ağustos’ta onaylamıştı.

Lüksemburg’da da haziran ayında marijuananın evlerde sınırlı üretimi ve tüketimi yasal hale getirilmişti.

Hollanda’da da bazı mağazalarda marihuananın kişisel kullanım için sınırlı satışı uzun yıllardır serbest olarak devam ediyor.