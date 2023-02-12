Diken

Yaramazlara biraz batar!

Belçika, Kırıkhan’da 6 bin metrekarelik sahra hastanesi kuruyor

Belçika, Türkiye’deki depremzedelere yardım amacıyla Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 6 bin metrekarelik sahra hastanesi kuruyor.

Fotoğraf: AA

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre Belçika Acil Müdahale Ekibi ( B – FAST) mensubu 43 kişi, kuruluş çalışmaları için dün akşam Türkiye’ye geldi.


Hastane malzemeleri ile birlikte Belçika’daki Melsbroek askeri üssünden İncirlik’e uçan Belçika ekibi, buradan kamyonlarla Kırıkhan’a geçti.

Yaklaşık 8 milyon avroya malolacak sahra hastanesinde günde 100 kişi tedavi edebilecek ve 20 kişi barındırabilecek.

Hastanede görev yapacak 80 kişilik sağlık personeli Salı günü Türkiye’ye hareket edecek. Hastane, en geç Perşembe günü hizmet vermeye başlayacak.

Deprem

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