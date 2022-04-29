Bebeğe hazırlık için köpek, ergene hazırlık için kedi besleyin 

Çocukların dönemden döneme değişen ihtiyaçları var. Bebekken, şefkat ve disiplin; ergenlikte tahammül ve özgürlük. Teşbihte hata olmaz deyip çocuklar ve hayvanlar arasındaki bu benzetmeyi, ebeveynlik podcast’i yapan Evrim Sümer’e sorduk.

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Köpek bakımının formüllü bellidir: Sonsuz sevgi ve ilgi, mutlaka disiplin. Orada patron sizsiniz. Kedi beslerken ne yapacağınıza ise kendiniz karar veremezsiniz. Kedi ‘kafasına göre takılır’ bir anı diğerine uymaz. bazen mırıldar, bazen tıslar. Köpek, bir bebeğin muhtaç olduğu ilgiyi beklerken, kedi bir ergenin ihtiyaç duyduduğu özgürlüğü ister.

Önce bebek yazıları, şimdi ergenlik podcast’i

Bir süre önce Spotify’da Laylu ve Ben adlı podcast yayınına başlayan gazeteci Evrim Sümer, 12 yaşındaki Leyla’nın annesi. Bu Sümer’in anne ve ebeveyn olmakla ilgili ilk yayını değil. 2010’da kızı doğduğunda anne olmakla ilgili deneyimlerini sosyal medyada paylaşıyordu:

“Twitter’da Anne Olmak başlıklı bir seri başlatmıştım. O, Radikal Gazetesi köşe yazılarına dönüştü, gazete kapandığı güne kadar yazdım. Podcast, yeni dünyanın mecrası. Eray Özer ve Özgür Mumcu, ‘bir network kurmak istiyoruz, hadi ilk podcaster’ımız sen ol’, dediler.

Laylu ve Ben’de, ebeveyn olmaya değen her konuyu ele aldığını, yayının bebeklikten ergenliğe geniş bir yelpazeye yayıldığını söylüyor. Sümer, “Bebek bakımına hazırlanmak için köpek, ergen çocuğa alışmak için kedi sahibi olun” sözünü şöyle yorumluyor:

‘Çocuk kedi / köpek değil ama benzetme doğru’

“Kim demişse doğru demiş. Linç yememek için baştan söyleyeyim; tabii ki çocuğumu bir kedi ya da köpek gibi görmüyorum. Benzetmeye gelirsek…

Bebek ve küçük çocuk, yavru köpek gibi. Sonsuz sevgi, şefkat verirken disiplinli ve kararlı olmak gerekiyor. Aynı saatte yiyecek, aynı saatte uyuyacak, hayır dediğin şey, hayır kalacak. Ve aynı yavru bir köpek gibi gözümüzün içine baktıkları yıllar; koşulsuz bir bağlanma ve aidiyet var. Hani köpek poposunu size dayamadan oturamaz ya, sürekli bir kucak, yatakta kitap okurken bacağın arasına yerleşen minik ayaklar…

Evrim Sümer ve kızı Leyla

Oysa ergen dediğin artık sizden duygusal olarak kopan, bireyselleşmeye büyüyen bir canlı. Her şeye itiraz etmek, en doğal halleri. Hani kediye gel dersin, gelmez, iki sevdirir bir tırmalar ya da kıçını dönüp oturur ya… Aynen öyleler. Acayip tatlı bir sohbetin içindeyken bir anda ‘Senden nefret ediyorum’a nasıl evrildi bu konuşma dediğiniz durumlar.