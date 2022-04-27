BDDK’dan bankaları döviz talimatı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalardan platformlar aracılığıyla gerçekleştirdikleri döviz işlemlerini şube, hazine ve mobil bankacılığa taşımasını istedi.

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BDDK’dan döviz alım satım işlemlerine ilişkin olarak bankalara giden yazıda şunlar dendi: “Tüm müşterilerin direkt erişiminde olan yabancı para (YP) işlem platformlarından yeni işlem yapılmaması, limit belirlemelerinin gözden geçirilmesi, müşteri memnuniyetinin sürekliliğinin sağlanması bakımından YP işlem taleplerinin şubeler, hazine birimleri, mobil ve internet bankacılığı kanalları üzerinden gerçekleştirilmesinin sağlanması gerekli görülmektedir.”

BDDK’ya göre söz konusu talimattaki amaç; kaynakların ekonomik faaliyetleri desteklemeyen, rant elde etmek amacıyla kullanılmasının önüne geçmek.

Kurum daha önce hızla artan kredi kullanımının dövize dönmesinin önüne geçmek için de bankalara uyarı yazıları göndermişti.

Bankaların ilgili platformlarında kurumsal ve bireysel döviz altın ve benzeri işlemler yapılabiliyor.