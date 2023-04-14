Bayramda ücretsiz geçilecek köprü ve otoyollar açıklandı: Garanti verilenler hariç

Ramazan Bayramı’nda ücretsiz geçilebilecek köprü ve otoyollar açıklandı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararına göre 20 Nisan’dan 24 Nisan 07:00’a kadar, ‘yap-işlet-devret’ modeliyle inşa edilenler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler ücretsiz olacak.

21-24 Nisan arası da Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleriyle belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.