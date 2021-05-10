Bayramda havalar nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir’de yağış beklenmediğini duyurdu. Tahminlere göre Ankara’da hava sıcaklığı 25-31, İstanbul’da 23-28 İzmir’de 26-30 derece olacak.

Fotoğraf: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Perşembe günü Van ve Hakkari çevrelerinin, cuma günü ise Edirne, Kırklareli, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken kuzey, iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.”

Reklam

Açıklamaya göre Arefe günü (çarşamba) kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık olacak.

Bayramın 1’inci günü, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın ikinci günü Marmara, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusu parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Reklam

Bayramın üçüncü ve son günü ise kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık olacak.