Bayram tatili öncesi otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması masada

Şehirlerarası otobüs biletleri fiyatlarına son iki ayda yüzde 42’ye varan zamlar gelmesi sonrası düzenleme yolda. Otobüs firmaları ise duruma tepkili.

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Corona virüs yasaklarının 1 Temmuz itibariyle kalkmasından sonra şehirlerarası otobüslerdeki yolcu kapasitesi sınırlaması kalkmış ancak zamlı fiyatlarda indirime gidilmemişti.

BloombergHT’nin haberine göre, Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bilet fiyatlarına tavan fiyat uygulamasına hazırlandığını dile getirdi. Yıldırım, tavan fiyat uygulamasında 2019 bilet fiyatlarının baz alınacağını ve yüzde 13 enflasyon oranına göre hesaplama yapılacağını söyledi.

Ancak Yıldırım’a göre otobüsçülerin maliyetleri çok arttı ve pandemi kısıtlamalarıyla gelen yarım kapasite sınırlaması yüzünden birçok firma batma noktasına geldi.

Yıldırım, fiyatların belirlenirken bu senenin rakamlarının esas alınması gerektiğini belirterek şöyle devam etti: “Tavan fiyat uygulanmasın demiyoruz biz de herkesin uygun ve konforlu bir biçimde seyahat etmesini istiyoruz. Ancak 2019 fiyatlarıyla değil. Şu anki koşullar hesaplanarak tavan fiyat uygulaması gelsin. Rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir alanda bu uygulamanın gelmesi doğru değil. Şu an her bütçeye uygun otobüs fiyatı bulunuyor 80 liraya seyehat eden de var 130 liraya eden de. Yolcu hangi konforda hangi firmayla kendi kararını verebiliyor. İsteyen aynı mesafeyi daha konforlu ve biraz daha pahalıya gider isteyen daha uyguna daha az konforu gider.”

Sektördeki birçok temsilciyle görüştüğünü ve hemen hepsinin bu durumdan şikayetçi olduğunu söyleyen Yıldırım, uygulamanın hakkaniyetli şekilde hayata geçirilmemesi durumunda eylem yapacaklarını da ekledi.