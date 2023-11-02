Bayern Münih Almanya Kupası’nda 3’üncü lig takımına elendi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Almanya Kupası’nın ikinci turunda 3’üncü lig ekiplerinden Saarbrücken’e 2-1 yenilerek elendi.
Bayern Münih, Almanya Kupası’nın ikinci turunda Ludwigspark Stadı’nda Saarbrücken’e konuk oldu.
Bayern Münih’in 16. dakikada Thomas Müller’in attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta, Saarbrücken bu gole 45+1. dakikada Patrick Sontheimer’le cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci yarıda etkili savunmayla Bayern Münih’e geçit vermeyen Saarbrücken, 90+6. dakikada Marcel Gaus’la bulduğu golle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.
Böylelikle Bundesliga şampiyonu Bayern Münih Almanya Kupası’ndan elendi, Saarbrücken’sa 3’üncü tura yükseldi.