Bavulunda 6.5 milyon lira değerinde 23 külçe altınla yakalandı

Bir Zimbabve vatandaşı, Güney Afrika’ya, bavulunda 11 milyon rand (6.52 milyon lira) değerinde 23 külçe altınla girmeye çalışırken havalimanında yakalandı. Bugün hakim karşısına çıktı ve kefaletle serbest bırakıldı.

Fotoğraf: BBC

33 yaşındaki Tashinga Masinire, hafta sonu, Johannesburg kentindeki OR Tambo Uluslararası Havalimanı’nda, ülkeye yasa dışı yoldan altın sokmaya çalışırken yakalanınca gözaltına alındı.

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Zimbabve’nin başkenti Harare’den Johannesburg’a uçan Masinire, gümrüğe tabii bir şeyi olmadığını söyledi. Bavulu aranınca yakayı ele veren Masinire’nin bu kadar altını taşımak için de izni olmadığı belirtildi.

Hakkında soruşturma başlatılan Masinire, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından 100 bin rand (59 bin 330 lira) kefaletle serbest bırakıldı ancak Güney Afrika’yı terk etmesi yasaklandı.

Bir sonraki duruşma 1 Temmuz’da.