Başkentte kadın cinayeti

Ankara’da karısını tabancayla öldüren zanlı polise teslim oldu.

Fotoğraf: AA (temsili)

AA’nın haberine göre dün gece saatlerinde Etimesgut Kazım Karabekir Mahallesi’nde yaşayan Muzaffer Ç. (77) ve eşi Dilek Ç. (40) arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Muzaffer Ç, eşini tabancayla yedi yerinden vurarak öldürdü. Polisi aradı ve eslim olmak istediğini belirtti. Eve giden Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Muzaffer Ç.’yi gözaltına aldı.

Dilek Ç.’nin cansız bedeni, incelemenin ardından Keçiören Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.