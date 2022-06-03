Başkent sokaklarında karekod dönemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki cadde, sokak ve bulvarlarda yer alan tabelalarda karekod (QR Kod) dönemi başlattı.

Fotoğraflar: Twitter

Belediyenin açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ‘Sokaktaki Ankara’ projesi kapsamında, kentte isimleri cadde, sokak ile bulvarlara verilerek ölümsüzleştirilen isimlerin öz geçmişlerinin yanı sıra bölge hakkında çeşitli bilgilerin yer aldığı QR kodlar tabelalara yerleştirildi.

Akıllı telefonlar aracılığıyla tabelalarda yer alan QR kodları okutularak bilgilere ulaşılabilecek.

Uygulamaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şu ifadelere yer verdi:

“Ankara’mızın her köşesinde ayrı bir anı yatıyor. Cadde ve sokaklarımızın adlarındaki kıymetli anlamları tüm vatandaşlarımız keşfetme fırsatı bulsun diye tabelalara QR kod yerleştiriyoruz.”

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç yedi üniversite ve beş sivil toplum kuruluşundan oluşan Sokaktaki Ankara çalışma grubunun “Ankara’mızı birlikte güzelleştiriyoruz” başlığı altında faaliyetlerini yürütmeye devam ettiğini belirtti.

Başkentlilerin hayatını kolaylaştıran teknolojik yenilikleri yakından takip ettiklerini aktaran Koç şu bilgileri verdi: “Proje kapsamında faaliyetlerden biri Ankara’nın cadde veya sokak tabelalarının değiştirilmesiydi. Ankara’ya özgü bir Ankara fontun oluşturulmasıydı. Diğer bir aşamadaysa isim verilen cadde sokaklarda şehitlerimizin, devlet büyüklerimizin, sanatçıların, sporcuların isimlerinin vatandaşlarımız tarafından bilinmediğini tespit ettik. Eğer bir caddeye bir kişinin ismi verilmişse onun hikayesinin de hemen onun yanı başında bulunması gerektiğini düşünerek yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. ”