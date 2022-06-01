Bartın’da denizin rengi değişti: Numune alınıp TÜBİTAK’a gönderildi

Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz tatil beldesinde, denizde oluşan renk değişimi nedeniyle numune alındı.
Çakraz’da yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki sahilde sabah saatlerinde renk değişimi görüldü.
Kıyıda sarı renge dönüşen deniz suyunun kirliliğini görenler durumu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Sahile giden ekipler sudan numune alarak Gebze’deki TÜBİTAK laboratuvarına gönderdi.
Safranbolu’dan Çakraz’a tatile giden İbrahim İnce, kirlilik nedeniyle denize giremediklerini söyledi.