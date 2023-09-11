Barselona’da raylardan geçen gruba tren çarptı: Dört ölü

İspanya’nın Barselona kenti yakınlarında banliyö treninin, raylardan geçen bir gruba çarpması sonucu dört kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Pixabay

Katalonya özerk yönetimi Sivil Koruma Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre, Barselona yakınlarındaki Valles Oriental bölgesinde yedi kişilik bir gruba yayaya kapalı olan bir noktadan rayları geçmeye çalıştığı sırada tren çarptı. Gruptan dört kişinin öldüğü bildirdi.

Yerel saat ile 20:18’de (TSİ 21:18) meydana gelen tren kazasının, ‘raylar üzerinden yaya geçişinin yasak olduğu, virajlı ve görüş mesafesi zor bir noktada olduğu’ belirtildi.

Yerel yönetim yetkilileri, kazada ölenlerin, bölgedeki bir konsere gitmek için tren raylarından geçmeye çalışan bir grup genç olduğu bilgisini verdi.

Kazadan dolayı trenin olay yerinde durduğu, yolcuların otobüslerle taşındığı ve R3 banliyö tren hattının geçici olarak kapatıldığı bilgisi verildi.