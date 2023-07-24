Barış Terkoğlu: Erdoğan o sorunlu demokrasiyi aldı, yere çaldı

Türkiye’nin Erdoğan’ın söylediği gibi herhangi bir pazarlığın sonucunda bile AB’ye üye olabileceğini sanmıyorum. AB’nin de Türkiye’yi üye olarak istediğini düşünmüyorum.

Ancak… 19 yıl önce, Erdoğan, “Tarihi aldık” diye konuşmaya başlamıştı. Kendisinden önceki hükümetlerin de payını hatırlatıp “59 hükümetin başbakanına hükümetim adına teşekkür ediyorum” demişti. Bu, Türk demokrasisinin tarihselliğine bir atıftı.

Üyeliği geçtim, Erdoğan o sorunlu demokrasiyi aldı, yere çaldı. Binlerce kişinin sadece ona hakaretten yargılandığı bir düzen yarattı. Ekonomisini düzeltmek için yaptığı AB pazarlığını olmayacak hayale dönüştürürken mahkeme evrakı Avrupa’nın Türkiye’yi “yok ülke” saydığını söylüyor. AB üyeliğini boşverin, Türk hukukunun Edirne’yi geçtikten sonra tanınmasının yolunu hepimiz biliyoruz. İmzaladığı uluslararası sözleşmelere dayanan evrensel hukuk kurallarını kendi içinde uygulasın yeter.

Barış Terkoğlu’nun yazısı