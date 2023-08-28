Barış Terkoğlu: Çocuğu istismar eden şeyh aftan faydalanıyor

Eminim hatırlıyorsunuz, Uşşaki Şeyhi Eyüp Fatih Şağban’ın, müridinin 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiğini, benim de aralarında olduğum gazeteci ekibi ortaya çıkarmıştı. Günler süren takibin içerisinde, şeyhin itiraflarını da yayımlamıştık. Her şeyin açığa çıkmasıyla şeyh tutuklanmıştı. Barış Pehlivan işte o haberlerin de yayıncısıydı.

Üç sene sonra merak ettim, acaba Barış Pehlivan’ın faydalanamadığı yasadan, o şeyh faydalanmış mıydı?

Şöyle hatırlatayım…

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Şağban, “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf Mahkemesi’nin ardından, 24 Kasım 2022 tarihinde Yargıtay kararı onadı. Böylece Uşşaki şeyhi, çocuk istismarından hükümlü hale geldi.

Hesap yaptım. Eğer infaz yasası çıkmasaydı, şeyh 94 ay hapis yatarak cezasını çekecekti. Peki yasa onu kapsıyor mu?

Evet, mevcut yasası siyasi suçluları, çekini ödeyemeyenleri, Barış gibi tekrar yargılananları kapsamasa da çocuk istismarından hüküm giyenleri kapsıyor. Eyüp Fatih Şağban da yasadan faydalanıyor.

Barış Terkoğlu’nun yazısı