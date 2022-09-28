Barış Pehlivan: Ülkücü yargı mensuplarına göre Bahçeli’yle Soylu arasında sıkıntı var

“Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu arasında sıkıntı var. Konu, MHP milletvekili Saffet Sancaklı ile Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in ilişkisine dair… Özer’in Arnavutluk’ta yakalanması ve Türkiye’ye iadesi konusunda fikir ayrılıkları mevcut.”

Duyduğum bu söylenti doğru mu, kuşkuluyum. Ama ülkücü yargı mensuplarının aralarında bu iddiayı konuştuğunu bildiğim için önemsedim.

Öyle ya, MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş da görevinden istifa ederken şöyle dememiş miydi:

“Arnavutluk’ta yakalanan Fatih Özer’in Darıca’da yaşayan aile fertleri partimize gelerek, çocuklarının hiçbir şey yapmadığını, sorunların aileye kaldığını ancak Saffet Sancaklı ve oğlunun paraları alıp kendilerini kurbanlık koyun gibi ortada bıraktığını ifade ediyor.”

Herkes “Emre Olur Arnavutluk’tan apar topar getirildi de Faruk Fatih Özer niye getirilemiyor” diye sordu. Yakalanmasına, getirilirse neler yaşanacağına dair duyumlarım var ancak şimdilik konum bu değil. Başka…

Barış Pehlivan’ın yazısı