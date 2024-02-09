Barış Pehlivan: Sünnet düğünü için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı bir stadyum tutuldu

MHP’nin Kilis’e belediye başkan adayı olarak gösterdiği Hasan Kara. Ah şu hafıza! Sahi, ben nereden hatırlıyorum kendisini?

Kendisi eski bir AKP’li. İktidar partisinden iki kez milletvekili bir kez de Kilis Belediyesi başkanı seçildi. Ama yok, bunlar değil benim onu hatırlamama neden olan. Başka bir olay…

Ve işte arşivler imdadıma yetişiyor.

Yıl: 2008.

AKP milletvekili Hasan Kara’nın o sıralarda beş yaşında olan bir oğlu var, adı önemli değil. Sağlıkla büyüsün, sünnet düğünü yapılacaktı kendisine.

“Düğün salonu” mu dediniz? Ayıp, koca milletvekilinin oğlunun sünneti için olur mu öyle küçük şey? Bakın, dönemin gazetelerinden adım adım aktarıyorum.

1- Sünnet düğünü için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı bir stadyum tutuldu.

2- Stadyumun toprak zeminine Kilis Belediyesi ekiplerince mıcır serildi. Yetmedi, eğlence pisti için bir de parke taş döşendi.

3- İçişleri Bakanlığı’na bağlı il özel müdürlüğü de stadın çevre düzenlemesini yaptı.

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı TEDAŞ, sahanın ortasına ve çevresine dev aydınlatma direkleri dikti.

5- Devlet yani merkezi yönetim ile belediye yani yerel yönetim el ele vererek 20 gün boyunca AKP’li vekilin oğlunun sünnet düğünü için çalıştı.

6- Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı sünnet düğününün yapıldığı stadyuma, milletvekilinin oğlu tüller ve sarı kırmızı çiçeklerle süslenen ciple, davul zurna eşliğinde geldi.

7- Stadyumdaki düğüne dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da katıldı. Davul zurnalarla ve mehter marşıyla karşılanan Yıldırım, küçük çocuğun kirvesi oldu.

8- Yeter mi, yetmez! Yetmedi, üzerinde AKP logosu bulunan sünnet pastasını Kilis Valisi Nevzat Turhan kesti.

9- Ardından Kilis’te görev yapan imamlardan oluşan grup mevlit okudu. Mevlidin bitiminin ardından “Ağrı Dağı Eteğinde” türküsüyle piste fırlayan, aralarında bürokratların da bulunduğu davetliler, davul zurna eşliğinde halay çekmeye başladı. Oturanlar ise alkışla halay çekenlere tempo tuttu.

10- Gazetecilerin önünü kesen 20 kişilik grup, sünnet düğünü görüntülerinin bulunduğu kasetleri zorla ellerinden aldı.

Barış Pehlivan’ın yazısı