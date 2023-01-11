Barış Pehlivan: Sedat Peker cenderesi büyüyor

“Bütün bilgi ve belgeleri kayıt altına aldım. İki farklı ülkeye gönderdim. Öldürülmem halinde, hayatıma kast edilmesi halinde bunları bütün Türkiye öğrenecek.”

Sedat Peker, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez’e dedi bunu. Seçim yaklaşırken beklenen “helalleşme videosuna” dair fikir veriyordu. Anlaşılan o ki, o video yakın gelecekte yayımlanmasa bile izlenmeye hazırdı.

Peker’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde hem fiziki hem de dijital tecrit altında olduğunu biliyoruz. Benim bilmediğim ise bu cenderenin Türkiye ayağına dair olandı.

Zira…

Önce Peker’in başka hesaplardan dahi paylaşım yapması engellendi. Sonra en yakınındaki isimlerden Emre Olur Türkiye’ye getirilip tutuklandı. Sıra avukatına gelmişti.

Ersan Barkın’dan bahsediyorum…

Meğer avukat Barkın da “Sedat Peker Suç Örgütü” dosyasına dahil edilmek istenmiş.

Tam da Emre Olur tutuklandıktan bir gün sonra…

Yeni öğreniyorum ki Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na dört sayfalık bir suç duyurusunda bulundu. Emniyet, avukat Ersan Barkın’ın attığı altı tweet’ten dolayı yedi yıla kadar hapsedilmesini istedi.

Barış Pehlivan’ın yazısı