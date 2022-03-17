Barış Pehlivan: Millet ittifakına katılım konusunda DEVA net değil

Altı muhalefet partisinin kurmayları iki gün önce Ankara’da tekrar toplandı. Masadaki üç isim yeniydi. İYİ Parti’den Bahadır Erdem’in yerine Şenol Sunat, Gelecek Partisi’nden Ayhan Sefer Üstün’ün yerine Nedim Yamalı, Demokrat Parti’den Bülent Şahinalp’in yerine Serhan Yücel oturdu. Bu değişim, “Yol haritası için artık partilerin hukukçu kurmaylarından ziyade, siyasi işlerden sorumlu yöneticilerinin görevlendirilmesi tercih edilmiş” diye yorumlandı.

Haliyle, masada AKP ile MHP’nin Seçim Yasası değişikliği vardı. “Bundan sonra ne yapacağız” sorusu tartışıldı. Ve işte o kritik toplantıya dair bazı notlar…Yasa teklifindeki tek beklenmeyen nokta, partilerin milletvekili sayısının hesaplanmasındaki değişiklikti. Açıkçası bu düzenleme muhalefet için sürpriz oldu.

DEVA Partisi’nin “İttifak içinde de olabiliriz ama acele etmenin bir anlamı yok artık” düşüncesinde olduğu öğrenildi. Yani Millet İttifakı’na katılım konusunda DEVA net değil. Ancak “Cumhurbaşkanlığı konusunda fikir birliği içindeyiz, yine tek aday çıkarırız” şeklindeki çizgilerinde bir değişiklik yok.

Barış Pehlivan’ın yazısı