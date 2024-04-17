Barış Pehlivan: Daha yakın zamana kadar neleri tartışıyorduk

Merkez Bankası başkanı neden annesinin yanında kalıyor, babası personel kovma yetkisine mi sahip? Evet, Hafize Gaye Erkan’dan bahsediyorum.

Sonrası malum… Eski başkan o dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü. “Bana çok belden aşağı vuruldu” dedi. Sonrası “görevden affını isteme” ya da “görevden alınma” olarak karşımıza çıktı.

Peki, ardından ne oldu?

Yani Hafize Gaye Erkan şimdi nerede?

Duydum ki…

Cumhurbaşkanı Erdoğan veda buluşmasında Hafize Gaye Erkan’a “seçim sonrasını bekle” demiş. Ve yerel seçimler sonrasında Erkan’a yeni bir görev vereceğine dair vaatte bulunmuş.

İşte bunun üzerine Hafize Gaye Erkan da ABD’ye dönmemiş ve memlekette kalmış. Hatta İstanbul’un en gözde otellerinden birinde bir ay yaşamış ancak yakın zamanda oradan da ayrılmış. Duydum ki onun da içinde Türkiye’de kalmak yatıyormuş.

Yani…

Yanisi şu: Yarın öbür gün Hafize Gaye Erkan’ın yeni bir göreve atandığını Resmi Gazete’de okursak hiç şaşırmayalım.

Barış Pehlivan’ın yazısı