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Yaramazlara biraz batar!

Barış Doster: Sözde değil özde ulusal bir enerji politikamız var mı?

Biliyoruz, Türkiye’nin; petrol ve doğalgazda dışa bağımlılığı yüzde 95’i geçiyor. Bu yapısal bir sorun. Peki, yerli kömür kaynaklarımızı yeterince verimli şekilde kullanabiliyor muyuz? Hayır. Rüzgâr ve güneş başta olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarında, atılması gereken adımları hızla atabiliyor muyuz? Hayır. Enerjinin güvenli, hızlı, kesintisiz, ucuz şekilde temin edilmesi için, sözde değil özde ulusal bir enerji politikamız var mı? Hayır. Bırakınız farklı iktidarların, farklı partilerin enerji politikaları arasındaki farkı, aynı partinin değişik dönemlerde izlediği enerji politikaları arasında bile büyük fark var. Gelen bakan, giden bakanı beğenmiyor.

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