Barış Doster: Sözde değil özde ulusal bir enerji politikamız var mı?

Biliyoruz, Türkiye’nin; petrol ve doğalgazda dışa bağımlılığı yüzde 95’i geçiyor. Bu yapısal bir sorun. Peki, yerli kömür kaynaklarımızı yeterince verimli şekilde kullanabiliyor muyuz? Hayır. Rüzgâr ve güneş başta olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarında, atılması gereken adımları hızla atabiliyor muyuz? Hayır. Enerjinin güvenli, hızlı, kesintisiz, ucuz şekilde temin edilmesi için, sözde değil özde ulusal bir enerji politikamız var mı? Hayır. Bırakınız farklı iktidarların, farklı partilerin enerji politikaları arasındaki farkı, aynı partinin değişik dönemlerde izlediği enerji politikaları arasında bile büyük fark var. Gelen bakan, giden bakanı beğenmiyor.
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Eski Trendyol çalışanı anlattı: Direnenlere ‘jurnalci’ baskısı ve ‘işten çıkarma’ tehdidi
Trendyol Express çalışanlarının, yapılan yüzde 11 zamma tepki olarak İstanbul’da başlattıkları eylem tüm Türkiye’ye yayıldı. Kontak kapatan motokuryeler haklarını alana kadar direnişe devam edeceklerini belirtiyor.
Acep ne yaşadığımızda, ‘Gündem değiştiriyorlar’ demeyecekler?
İktidar ne yaptığında, ne söylediğinde, muhalefetin Anayasa’daki laiklik ilkesini hatırlayacağını tahmin etmek olanaksız artık. Hani şu, demokratik sistemlerin ‘olmazsa olmaz’ koşulu, laiklik (sekülerlik) ilkesi.
İmamoğlu: 19 saatlik mesaide bir saatlik yemek molam konuşulur oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Üç yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, bir saatlik yemek molam bile konuşulur oldu” dedi.
TTB: Toplum sağlığının korunması için zorunlu aşı uygulaması olanaklıdır
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Etik Kurulu, ‘toplum sağlığının korunması için zorunlu aşı uygulamasının olanaklı olduğu’ yönünde görüş bildirdi.
Kılıçdaroğlu’ndan Yavaş ve İmamoğlu’na destek: Halk belediyeciliğine devam edin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek verdi: “Siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş.”