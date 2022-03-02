Barış Doster: Rusya, şüphesiz yıpranır, zorlanır, lakin geri adım atmaz

Beşincisi, ekonomik yaptırımlar, Küba’da, Kuzey Kore’de, İran’da, Venezüella’da ABD’nin istediği sonuçları vermedi. Rusya’da da vermesi zor görünüyor. Rusya; şüphesiz yıpranır, zorlanır, lakin geri adım atmaz.

Altıncısı, yaptırımlar, bunları uygulayan ülkeleri de vurur. Batılı şirketlerin, başta enerji olmak üzere Rusya’daki yatırımları, Rusya’yla yaptıkları ticaret, Rus iş insanlarının Batı’daki yatırımları vb. dikkate alınırsa, bu yaptırımları uzun süre uygulamak zordur, sürdürülebilir değildir. Örneğin, ABD’nin önceki başkanı Trump, Çin’e karşı ticaret savaşları başlattığında (bunlar Rusya’ya uygulanan yaptırımlar gibi değildi, arada çok fark var), sadece Çin’den değil, ABD iş dünyası ve Avrupa’dan da büyük tepki gördü. Nitekim bir süre sonra geri adım attı.

Barış Doster’in yazısı