Barış Doster: Matematikteki etkisiz eleman

Oğan’ın, adayken çıkamadığı ekranların ardına kadar Oğan’a açılması; geçen haftaya kadar birlikte yürüdüğü Ümit Özdağ hakkında önceki gün söylediği sert sözler; Suriyeli sığınmacılara ilişkin söylemindeki hızlı yumuşama şunu gösterdi: “Eleman”, yeni görevine hemen uyum sağlamış. Cumhur İttifakı’nda önünün ne kadar açılacağını, yaptığı pazarlığın neleri kapsadığını seçimden sonra göreceğiz. Mevki, makam, koltuk, kadro, kartvizit sahibi olacak eleman.

Kısacası eleman, Erdoğan’ın, AKP’nin, Cumhur İttifakı’nın elemanıdır. Ne siyasal karşılığı vardır ne sayısal değeri. Düne kadar kıyasıya eleştirdiği ve TBMM’deyken kendisini yumruklayan AKP ile çizgisi hepimizin malumu HÜDA PAR’ın arasında yürüyen, sıfırı tüketmiş adamdır. Matematikteki etkisiz elemandır.

Barış Doster’in yazısı