Barış Doster: Kısa vadede çözüm de mümkün görünmüyor

İktidar, ekonomik sorunları çözmek için attığı adımlarda umduğunu bulamıyor. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan KDV indirimlerini açıkladı. Lakin söz konusu indirimlerin de beklenen etkiyi yapmayacağı belli. Çünkü sorunlarımız yapısal. Üretimi, yatırımı, istihdamı, ihracatı, vergi adaletini, verimliliği, kalkınmayı, gelir dağılımını unutmuş bir ekonomiyiz. 24 Ocak 1980 tarihinde tutulan yol, izlenen program, farklı partiler tarafından harfiyen uygulandığından, kısa vadede çözüm de mümkün görünmüyor.
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