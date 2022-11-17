Barış Atay’dan Kültür bakanına: Kendi başvurunuzu mu onaylıyorsunuz?

TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, aynı zamanda turizm patronu da olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, “İş insanı olarak yaptığınız başvuruyu bakan olarak mı onaylıyorsunuz? diye sordu.

Fotoğraf: TİP

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçesi görüşüldü. Bakan Ersoy’un bir sunum yaptığı görüşmelerde TİP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Atay da söz aldı.

Konuşmasında Bakan Ersoy’a seslenen Barış Atay, şunları söyledi: “Mehmet Bey bildiğim kadarıyla siz aslında iş insanısınız. Siyasetçi değilsiniz. Birçok bakan gibi hasbelkader bakan oldunuz. Belki de tercih şansınız olsa olmazdınız da bilmiyorum. Büyük bir turizm şirketiniz, oteller zincirleriniz var, turizm şirketiniz Türkiye’de birçok insan da tanıyor. Doğal olarak da kültürel geziler de düzenliyorsunuz, bunlara aracı oluyorsunuz, insanlar başka ülkelerin kültürleriyle hemhal oluyorlar, öğreniyorlar. Bunların tabi bazı yöntemleri var. Türkiye’de de geçerli olan, bir ülkenin kültürünü öğrenmek istiyorsanız oranın sanatını takip edersiniz, oranın arkeolojisini takip edersiniz.

Mümkün olduğunca bunları takip etmeye çalışırsınız. Şimdi bir insan Türkiye’ye gelse ne izler diye bakıyorum sizin Kültür ve Turizm Bakanlığınız döneminde; yasaklanan tiyatro oyunlarını görüyoruz, yasaklanan festivalleri görüyoruz. Hırsızlık yapılan müzeleri görüyoruz hatta bir müze müdürünüz hırsızlıktan tutuklandı. Hasankeyf’i görmek isteseler, Hasankeyf’i kapattınız. Galata Kulesi var mesela, dünyada eşi benzeri olmayan belki üç-dört tane örnek verebileceğimiz Eyfel Kulesi gibi, Pisa Kulesi gibi, ya da Bigbang gibi ama siz Kültür Bakanlığı’na bağlandıktan sonra oraya QR Kodu ve reklam yansıtmayı tercih ettiniz çok yaratıcı olduğunu düşünüyorum.

‘Üç maaş alan bakan yardımcınız var‘

Bir turizmci olarak bütün yatırımı turizme yaptığınız doğru ama bu yatırımlardan bir kısmının da kendi şirketiniz üzerine yaptınız. Bodrum’da önce aldığınız holdinge devretmek üzere bir otel arazisini genişletmek için kendi bakanlığınıza 115 bin metrekare genişleme için başvurdunuz. 2,5 milyar lira da teşvik aldınız. Ben bunu teknik olarak merak ediyorum nasıl olduğunu yani iş insanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a başvuru yapıyor sonra bu karşınıza geldiğinde bu da kimmiş ‘A benmişim’ diye kendi başvurunuzu mu onaylıyorsunuz?

Mesela şöyle düşünmediniz mi hiç bakan olarak. ‘Ya belki de hakkım var iş insanı olarak yapabilirim ama şunun şurasında Tayyip Erdoğan beni görevden alana kadar bakanım. Etik olmaz’ demek gereği herhalde duymadınız. Fakat bakanlığınızın çalışma sistemi zaten böyle bir karmaşa içerisinde. Üç maaş alan bakan yardımcınız var. (Diken notu: Üç bakan yardımcısı Nadir Alpaslan’ın aylık maaşı 313 bin 870 TL) Yanınızda alan başka bir bakan yardımcısı devlet opera balesinden tiyatroya kadar her şeye müdahale ediyor. Hatta bu yüzden istifa eden yönetmen var.

‘Farklı dillerdeki tiyatro oyunlarının yasaklanması mesela sizi nasıl rahatsız etmez‘

Gerçekten saymakla bitmeyecek kadar sorunun içerisinde insanların Türkiye’ye geldiğinde buranın kültürüne dair öğrenmek istediklerini nereden öğrenecekleri konusunda ciddi bir soru işareti yaşıyoruz. Mesela ülkenin kültürünü en iyi öğrenebileceğimiz kaynaklardan biri edebiyat. Doğal olarak da kitap basımı gerektiriyor. Neredeyse yüzde 168 oranında bir artış var kitap basım maliyetlerinde. İnsanlar artık kitap çıkaramıyorlar ne yazık ki. Yayıncılık sektöründe çok ama çok ciddi sorunlar var. Yasaklanan festivallerden, konserlerden bahsettik. Tiyatro oyunlarından bahsettik. Farklı dillerdeki tiyatro oyunlarının yasaklanması mesela sizi nasıl rahatsız etmez? Gerçekten anlam veremiyorum.

Siz otellerinizde konser verdirebiliyorken örneğin, konser veriliyordur otellerinizde doğal olarak ya da eğlence oluyordur. Eğlence olmayan bir oteliniz varsa ciddi bir sorun bu sizin için. İnsanların konser veremeyişi, festivallerin yasaklanması sizin için nasıl problem olmaz gerçekten anlam veremiyorum. Burada özellikle son zamanlarda yasaklanan festivallere bakıyoruz, sebep genelde gerici derneklerin ‘İçki içiriyorlar’ bahanesi. Kişisel olarak size içki içiyor musunuz diye sorulsa mesela bunu kişilik haklarınıza saldırı, özel hayata müdahale olarak algılarsınız ama bir Kültür Bakanı olarak Türkiye’de yasaklanan festivallerle ilgili tek bir şey söylemek gereği duymuyorsunuz.

Sizin bakanlığınız Mehmet Bey, tiyatro salonlarının yüzde 44 azaldığı, sinema salonlarının yüzde 11 azaldığı, tiyatro salonlarında sahnelenen telif eser sayılarının yüzde 73 oranında azaldığı çeviri eserlerinde yüzde 66 azaldığı tiyatro gösterim sayısının yüzde 78 azaldığı bir yer. Şunu söyleyeceğim sadece, bu bakanlık Turizm Bakanlığı olarak adlandırılabilir ama gerçekten kültür ile alakalı esamesi okunamaz, bu da sizin utancınız.”