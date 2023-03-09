Barış Atay deprem dayanışması için konser verecek

TİP Hayat milletvekili Barış Atay ve kuzeni Nihat Mugil’in kurduğu Antakyalı müzik grubu ‘Mengene‘, bir grup sanatçıyla birlikte 14 Mart’ta İstanbul’da deprem dayanışma konseri verecek.

Barış Atay (soldan üçüncü) ve Nihat Mugil’in (sağdan ikinci) kurduğu Mengene’ye eşlik eden başka müzisyenler de var

Barış Atay ve kuzeni Nihat Mugil’in kurduğu rock müzik grubu Mengene‘nin, 14 Mart Salı akşamı IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde vereceği konserde; Aylin Aslım, Batu Akdeniz, Cahit Berkay, Doğan Duru, Emrah Karaca, Harun Tekin, Niyazi Koyuncu, OzBi, Yüksek Sadakat de sahneye çıkacak.

Konserden elde edilen gelir, deprem bölgesindeki çocuklara ve ebeveynlerine destek olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) aktarılacak.

‘Mengene’ soyadlarından geliyor

Oyuncu ve yönetmen Barış Atay (Mengüçoğlu) ve müzisyen Nihat Mugil, yıllardır bir araya geldiklerinde yaptıkları müzik çalışmalarını profesyonel bir platforma taşımaya karar verince bir grup kurdu, soyadlarından yola çıkarak Mengene adını verdi.

Alternatif modern rock sound’unun hâkim olduğu, etnik müzikten beslenen Mengene, 2021 yılında ‘İnce Memed‘ ile ‘Yürü Bre Hızır Paşa’ teklilerini, 2022’de ise ‘Değişim‘ albümünü ve Moğollar grubuna saygı albümü için ‘Issızlığın Ortasında‘ şarkısını yayımladı.

Grup, 2022 yılı Kasım ayında ise Aylin Aslım ile birlikte insanlığa seslendiği son teklisi ‘Kaybederken İnsan’ı müzikseverlerle paylaştı.