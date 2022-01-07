Barcelona, kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu Coutinho’yu kiraladı

İspanya’nın Barcelona Kulübü, kulüp tarihinin en pahalı transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho’yu Britanya’nın Aston Villa takımına satın alma opsiyonuyla kiraladı.

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Coutinho, 2018 yazında Liverpool’dan 120 milyon avro ve başarıya bağlı 40 milyon avroluk ek bedelle alınmıştı.

Barcelona’nın kulüp tarihindeki en pahalı transferi Coutinho, şu ana kadar toplam 106 maçta forma giyerek 26 gol attı.

Beklenen performansı gösteremeyen ve 30 Haziran 2023’e kadar geçerli sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun İspanyol basınına göre bonservis bedeli şu an sadece 18 milyon avro.

Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Katalan kulübün net borcu ise 488 milyon avroyu bulmuş durumda.

Barcelona’nın yazılı açıklamasında, Coutinho’nun bugün Britanya’ya giderek sağlık kontrolünden geçeceği ve yeni sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.