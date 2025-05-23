Barcelona, Irak ve Suriye'de futbol okulları açacak

Katalan ekibi Barcelona, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde futbol okulları açacağını duyurdu.

Fotoğraf: Barca Academy

Kulübün resmi sitesindeki açıklamaya göre ‘Umut Ligi’ adlı proje Barça Vakfı, La Caserna, NOVACT Şiddetsizlik Enstitüsü, UPP, Doz International, IDare ve Casa Nostra Casa Vostra’nın ortaklığıyla yapılacak.

Projeye destek veren isimlerden biri de Barcelona’nın eski oyuncularından Oleguer Presas.

Katalan ekibi proje kapsamında Suriye’de Kobane, Haseke, Rakka, Tirbespî, Irak’ta ise Erbil ve Süleymaniye’de altı futbol okulu açacak.

Söz konusu bölgeler Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) elinde.

600’den fazla çocuk ve gencin (sekiz ila 14 yaş aralığında) doğrudan katılım göstermesinin planlandığı proje, 25 Haziran 2025’te başlayacak ve Ekim 2026’ya kadar sürecek.

Resmi açıklamaya göre projenin öncelikli hedefi ‘kız çocukları, göçmenler, kırsal bölgelerde yaşayanlar ve dezavantajlı etnik grupların güçlendirilmesi’.

Suriye’de SDG yönetimindeki bölge özerkliğini ilan etmiş, Katalanyo Parlamentosu 2021’de kararı tanımıştı.