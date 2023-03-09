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Yaramazlara biraz batar!

Barça cinsiyet eşitliği için renk değiştirdi

Barcelona Futbol Kulübü’nün Pantone ile işbirliği yaparak yarattığı ‘Lila Barça’ rengi, futbol takımının orijinal bordo mavi kırmızı renklerinin karışımından oluşuyor.

Barça ‘Lila Barça’yı resmi renkleri arasında kattığını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde duyurdu. Yeni rengin takımın orijinal bordo ve mavi renklerinin karışımından oluşması ise ‘Eşitlik renklerimizde var’ diye açıklandı.


‘Lila Barça’ mart ayı boyunca takımın sosyal medya hesaplarında kalacak, kol bantlarında ve diğer aksesuarlarda yer alacak, cinsiyet eşitliğine vurgu yapan projelerde kullanılacak.

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