Banyo penceresinden içeriyi gözetleyen kişi tutuklandı: ‘Cinsel taciz’le suçlanıyor

İstanbul’un Maltepe ilçesinde banyo penceresinden evin içini gözetleyen kişi tutuklandı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre ‘konut dokunulmazlığı ihlali’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarıyla ilgili yürütülen çalışmalarda, bir şahsın Fındıklı Mahallesi’ndeki bir ikameti pencere kısmından gözetlediği bilgisi üzerine olay yerine gidildi.

Kocası yakalamış

M.Ç. isimli şahsın, ikametin banyo penceresindeki sinekliği yırtmak suretiyle evi gözetlediği, durumu fark eden kadının, haber verdiği eşi R.K’nın kısa bir kovalamacanın ardından bu kişiyi yakaladığı anlaşıldı.

Ekiplerce gözaltına alınan Muhammed Ç.’nin üst aramasında kadın iç çamaşırları bulundu.

‘Konut dokunulmazlığı ihlali’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarından adli işlem yapılan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.