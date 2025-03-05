Banksy'nin Vettriano'dan uyarladığı eser 5,4 milyon dolara satıldı

Banksy’nin İskoç ressam Jack Vettriano’nun bir eserinden uyarladığı tablosu açık artırmada 5,4 milyon dolara (yaklaşık 196 milyon 720 bin lira) satıldı.

Fotoğraflar: Sotheby’s

BBC‘nin haberine göre ‘Crude Oil (Vettriano)’ adlı tabloyu 2011’de satın alan ‘Blink 182’ müzik grubunun basçısı Mark Hoppus satışa çıkardı.

Eserin 3 ila 5 milyon sterline (yaklaşık 140 milyon ila 234 milyon lira) satılacağı tahmin ediliyordu.

Yağlı ve sprey boyayla tamamen elle boyanan tablo ilk kez 2005’te sergilenmişti.

Eser dün Londra’daki Sotheby’s müzayede evinde özel bir koleksiyoncuya satılırken Banksy’nin esinlendiği ressam Vettriano 1 Mart’ta hayatını kaybetmişti.