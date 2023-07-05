Bankalardaki döviz mevduatı azaldı

Yurt içindeki banka müşterilerinin döviz hesapları 7 milyar 467 milyon dolar azaldı.

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Merkez Bankası (MB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 23 Haziran’la biten haftada 39 milyar 736 milyon 334 bin lira azalarak 11 trilyon 620 milyar 21 milyon 196 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,8 artışla 6 trilyon 583 milyar 137 milyon 748 bin lira, yabancı para cinsinden mevduat yüzde 4,4 azalarak 4 trilyon 515 milyar 143 milyon 874 bin lira oldu.

Yabancı para mevduatı azaldı

Bankalarda bulunan toplam döviz mevduatı, geçen hafta 202 milyar 82 milyon dolar düzeyinde olurken, bu tutarın 168 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 23 Haziran itibariyle bir haftada 7 milyar 467 milyon dolar azaldığı görüldü.